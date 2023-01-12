全球經濟增長正急劇放緩，惟市場憧憬美國即將公布的通脹數據顯示通脹進一步放緩，美國經濟有機會軟著陸。創科實業（669）以北美洲為主要市場，在電動工具業務具領導地位，其主要客戶為家得寶（Home Depot，美：HD）。2022年上半年，集團的營業額70.34億美元，按年增加10%；如按當地貨幣計算，銷售額增長為12.1%。期內，純利上升10.4%至5.78億美元，除利息及稅項前盈利（EBITDA）增加10.7%至6.33億美元。集團過往在開發新產品具優勢，有助支持銷售和毛利表現。毛利率連續第十四個上半年度錄得增長，去年上半年毛利率按年擴闊0.5個百點至39.1%。
去年上半年，電動工具的收入按年增加14.9%至66億美元，其中旗艦品牌MILWAUKEE業務繼續跑贏市場，期內銷售額增加25.8%。期內，集團擴充MILWAUKEE M18和M12充電式系統，帶來主打新垂直市場的產品，及新一代的創新產品。集團將繼續投資於突破性的充電式技術，在未來數年將生產數百款嶄新充電式產品。至於地板護理和清潔業務，受到需求放緩及客戶縮減庫存影響，分部收入下跌17.8%至4.72億美元。
以市場劃分，2022年上半年每個地區均錄得穩定的銷售額增長。按當地貨幣計算，北美市場的收入增加10.5%至53.97億元，佔總收入的76.7%，而其他地區特別是澳洲、亞洲錄得23%的增幅，而歐洲則增長14.1%。另外，去年上半年，存貨周轉日由136日增加2日至138日；應收賬款周轉日為54日，而2021年6月底則為56日。
走勢上，近日10天絈高於20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮92元以下吸納，反彈阻力105元，不跌穿84元續持有。
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