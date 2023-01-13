周大福重上10天線 伺機跟進

黃金首飾及產品類別方面，內地第三季度的同店銷售下跌35.8%，平均售價維持5,100元，香港及澳門黃金首飾及產品類別的同店銷售下跌11.4%，但其同店平均售價則按季升43.5%至6,600元，主要由於按重量出售的黃金產品份額增加，其平均售價一般高於定價黃金產品。季內，國際平均金價較2021年同期低3.7%。

截至2022年12月底止第三季度，內地淨開設433個零售點、本港和澳門淨關閉2個周大福珠寶零售點，其他市場開設5個周大福珠寶零售點；於去年12月底，集團合共有7,151個周大福珠寶零售點253個其他品牌的零售點。集團預料隨著婚嫁首飾積壓的需求得以釋放，以及社交距離措施逐步放寬，將帶動2023財政年度下半年的增長。

截至2022年9月底，現金及現金等價物121.35億元，銀行貸款134.02億元，黃金借貸150.48億元；淨資本負債比率50.1%。存貨周轉期318天，較2022年3月底的272天增加46天。走勢上，自去年11月底形成上升軌，上週五呈「大陽燭」重上10天線，STC%K線升穿%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮16.4元以下吸納，反彈阻力18.2元，不跌穿15.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

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