置富產業信託中長線部署

2022年上半年，集團的收益8.68億元，按年下跌4.1%，物業收入淨額下降5.9%至6.34億元。期間，成本對收益比率按年增加1.5個百分點至24.7%。2022年6月底，物業組合的出租率為93.9%，期內，租戶續租率81%。集團投入3億元的+WOO 嘉湖資產增值措施（AEI，Asset Enhancement Initiatives），+WOO 嘉湖第二期首個階段已在去年7月完成，預計資產增值措施項目預計在今年底竣工。

集團去年8月公佈關連交易，首度進軍海外市場。集團向長江實業（1113）收購新加坡零售物業「高文之星（Stars of Kovan）」現金代價8,800萬新加坡元；代價較2022年6月30日的物業估值9,500萬新加坡元折讓7.4%。目標物業位於新加坡實龍崗路，包括36個零售分契單位，可出租總面積為22,638平方呎，及1個公共停車場分契單位。透過是次收購，集團將業務範圍擴展魂新加坡市場，推動物業組合增長。集團的資產負債比率預期將由2022年6月30日的22.4%，增加至成交後的約23.4%。

走勢上，自去年11月起形成上升軌，先後重上各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，可考慮6.25元以下分階段吸納，中線上望7.2元，不跌穿5.8元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份