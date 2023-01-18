集團日前公佈，近期中標24項重大工程，工程中標價合計1,097.16億元（人民幣，下同），佔集團中國會計準則下2021年營業收入的10.25%；當中鐵路工程中標16項，包括新建西安至重慶高速鐵路安康至重慶段陝渝省界至合川及樊噲經開州至萬州連接線站前工程部分施工總價承包金額314.79億元。

集團去年第四季度新簽合同額1.05萬億元，其中基礎設施建設新簽項目共2,782個，新簽合同額為9,135.8億元。2022年全年，累計新簽合同額3.03萬億元，按年增加11.1%，其中基礎設施建設新簽項目共7,960個，新簽合同額為2.67萬億元。至於房地產開發業務，去年全年累計簽約金額751.9億元，按年上升29.6%，簽約面積548.3萬平方米，按年上升36.2%，而新增土地儲備下跌75.4%至130.6萬平方米；單計去年第四季度，簽約金額340.5億元，簽約面積249.4萬平方米。

現價計，集團往績和預測市盈率分別為3.5倍和2.9倍；預測股息率為5.9厘，具有一定吸引力。走勢上，週一重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距收窄，短線走勢料改善，可考慮4.1元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力4.63元，不跌穿3.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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