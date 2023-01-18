內地放寬防疫政策，憧憬經濟穩步復甦，預期中央將推出更多財政政策支持投資，推動經濟增長。內地去年已加快設備更新改造，加快發行專項債，投資保持穩定增長。中鐵（0390）收入來自基礎設施建設，業務以市政項目、公路及鐵路為主，近年積極拓展其他範疇，在水利水電、機場工程等業務經營成果提升顯著。
集團日前公佈，近期中標24項重大工程，工程中標價合計1,097.16億元（人民幣，下同），佔集團中國會計準則下2021年營業收入的10.25%；當中鐵路工程中標16項，包括新建西安至重慶高速鐵路安康至重慶段陝渝省界至合川及樊噲經開州至萬州連接線站前工程部分施工總價承包金額314.79億元。
集團去年第四季度新簽合同額1.05萬億元，其中基礎設施建設新簽項目共2,782個，新簽合同額為9,135.8億元。2022年全年，累計新簽合同額3.03萬億元，按年增加11.1%，其中基礎設施建設新簽項目共7,960個，新簽合同額為2.67萬億元。至於房地產開發業務，去年全年累計簽約金額751.9億元，按年上升29.6%，簽約面積548.3萬平方米，按年上升36.2%，而新增土地儲備下跌75.4%至130.6萬平方米；單計去年第四季度，簽約金額340.5億元，簽約面積249.4萬平方米。
現價計，集團往績和預測市盈率分別為3.5倍和2.9倍；預測股息率為5.9厘，具有一定吸引力。走勢上，週一重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距收窄，短線走勢料改善，可考慮4.1元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力4.63元，不跌穿3.8元續持有。
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