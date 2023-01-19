港燈派息穩定 可考慮作中長線部署

2022年上半年，集團的收入48.93億元，按年下跌6.8%，投資未計利息、稅項、折舊及攤銷前溢利為（EBITDA）倒退7.2%至33.77億元，純利上升1.6%至8.94億元。期內，售電量按年減少6.8%，主要由於香港全面執行社交距離措施、5月份天氣較去年溫和，以及客戶愈發關注能源效益及節約能源等所致。

去年上半年，集團的電力銷售收入按年下跌7.8%至48.28億元，佔總收入的98.7%；期內，供電可靠度超過99.9999%。期內由於燃煤和天然氣價格上揚，港燈因燃料價格飆升導致淨電費增加，去年6月的淨電費已較去年1月份高出約15%。2022年上半年，資本開支增加19.2%至21.59億元。集團第3台新燃氣發電機組L12的工程正如期進行，按計劃將於2023年投產。另外，集團正重新研究在南丫島西南水域興建離岸風力發電場的計劃。

隨著市場美國的加息有機會處於「高原期」，預期本港公用股的吸引力有望回升。走勢上，近日10天線走高於20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮5.2元以下分階段吸納，反彈阻力5.9元，不跌穿4.9元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份