moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

港燈派息穩定 可考慮作中長線部署

港燈SS（2638）為上市合訂證券Stapled Securities，是本港間電力公司之一，供應電力予香港島及南丫島，收入全部來自本港電費。集團今年1月起加電費至每度電197仙，較去年11月份增加5.5%，但較去年1月份增加45.6%，當中9成是燃料調整費上升引起。集團的業務和現金流穩定，支持派息；現價計預測息率約5.9厘，可考慮作中長線部署。

2022年上半年，集團的收入48.93億元，按年下跌6.8%，投資未計利息、稅項、折舊及攤銷前溢利為（EBITDA）倒退7.2%至33.77億元，純利上升1.6%至8.94億元。期內，售電量按年減少6.8%，主要由於香港全面執行社交距離措施、5月份天氣較去年溫和，以及客戶愈發關注能源效益及節約能源等所致。

去年上半年，集團的電力銷售收入按年下跌7.8%至48.28億元，佔總收入的98.7%；期內，供電可靠度超過99.9999%。期內由於燃煤和天然氣價格上揚，港燈因燃料價格飆升導致淨電費增加，去年6月的淨電費已較去年1月份高出約15%。2022年上半年，資本開支增加19.2%至21.59億元。集團第3台新燃氣發電機組L12的工程正如期進行，按計劃將於2023年投產。另外，集團正重新研究在南丫島西南水域興建離岸風力發電場的計劃。

隨著市場美國的加息有機會處於「高原期」，預期本港公用股的吸引力有望回升。走勢上，近日10天線走高於20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮5.2元以下分階段吸納，反彈阻力5.9元，不跌穿4.9元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份