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專家觀點>金利豐證券

中海油發盈喜若憧憬

謹祝各位明報讀者，「虎」盡甘來，「兔」氣揚眉，兔年樣樣好。

隨着內地放寬疫情防控措施，全面重啟經濟活動，對能源需求明顯見上升趨勢。市場繼續憧憬中國石油需求將增加，國際油價近期持續上升，上週四升至七個星期高位。中海油（883）主要從事油氣勘探、開發和生產，主導中國海域勘探開發，由於業務較集中上游業務，對油價走勢的敏感度較高。

集團日前發盈喜，按照中國企業會計準則，預計2022 年全年股東應佔的淨利潤介乎1,396億至1,436億元（人民幣，下同），按年增加99%至104%；扣除非經常性損益的淨利潤預計為1,383億至1,423億元，按年上升103%至109%。去年度純利預增，主要由於集團補祝期內油價上漲機遇，扎實推進油氣增儲上産、提質增效升級工作，進一步鞏固成本核心競爭力，提升價值創造能力，盈利水平按年大幅提升。

中海油宣布，今年目標淨產量將達到6.5億至6.6億桶油當量，較去年預計淨產量6.2億桶油當量有增長；估計到2024年淨產量將進一步增加至6.9億至7億桶油當量，2025年更達到7.3億至7.4億桶油當量。集團今年資本開支預算為1,000億至1,100億元，主要用於項目開發，佔當中的59%。集團今年於內地、巴西、烏拉圭等合共有九個新項目投產。

另外，集團獲股東大會批准的前提下，2022年至2024年公司全年股息支付率預計將不低於40%；表示由2022年至2024年每年股息將不會低於每股0.7元（港元，下同）。技術上，自1月初形成上升軌，各主要平均線呈順向排序屬利好，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低10.6元吸納，反彈阻力12元，不跌穿10元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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