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內地防疫措施放寬 攜程料受惠

內地放寬疫情防控措施，有序恢復中國公民出境旅遊，加上臨近農曆新年，釋放積壓多時的出行意慾，將有助出行概念板塊。攜程（9961）為一站式旅行服務提供商，提供包括住宿預訂、交通票務、旅遊度假和商旅管理服務。截至2022年9月底止第三季度，集團扭虧為盈，錄得淨利潤2.45億元（人民幣，下同），較2021年第三季虧損8.68億元，亦較2022年第二季淨利潤4,300萬元有所改善。

去年第三季度，集團的淨收入68.92億元，按年增加29%，經調整EBITDA為14億元，按年和按季分別增加164%和300%。經調整EBITDA利潤率由2021年期的10%增加至2022年第三季的21%，毛利率按年上升4.4個百分點至81.6%。期內，國內酒店預訂收入按年增加25%，表示幾乎完全恢復到新冠疫情前的水平，而機票預訂收入亦實現按年增長；而國際平台整體機票預訂量按年增長超過100%。

去年第三季度，住宿預訂的營業收入按年上升32%至29.04億元，交通票務營業收入增加44%至26.23億元，收入佔比分別為42.1%和38.1%。走勢上，去年10月25日低見159.8元（港元，下同）止跌回升，期後形成上升軌，各主要平均線呈順向排序屬利好，STC%K線走高於%D線，MACD熊差距收窄，過去近兩個月企穩保歷加通道中軸之上，可考慮288元以下吸納，有望挑戰上市高位326元，不跌穿267元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份