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專家觀點>金利豐證券

金蝶整固後有望再上

內地放寬防疫限制，憧憬全面重啟經濟活動，加上近年內地積極推動雲端和和國產化替代，相關行業具增長潛力。金蝶（268）主要從事內地企業軟件服務，近年積極拓展雲服務。去年上半年，集團的收入21.97億元（人民幣，下同），按年增加17.3%，虧損由2021年同期的2.48億元擴大至3.56億元，虧損擴大主要由於集團加大對雲服務產品，尤其是「金蝶雲·星瀚」和「HR SaaS」的研發投入，以及新冠疫情持續，對項目交付效率產生不利影響所致。

2022年上半年，雲服務業務收入上升35.5%至16.77億元，佔總收入的76.4%。集團持續聚焦雲訂閱服務，去年上半年金蝶雲訂閱服務年經常性收入（ARR）18.6億元，按年上升46.5%，雲訂閱服務相關的合同負債實現按年增加56%。期內，「金蝶雲·蒼穹」和「金蝶雲·星瀚」合計錄得收入2.84億元，上升77.6%，續費率較2021年同期保持穩定；期內簽約客戶476家，包括新簽客戶194家。雖然集團的雲服務業務仍處於投資時期，但集團表示，研發支的高峰期已過。

去年上半年，企業資源管理計劃（Enterprise resource planning，ERP）的收入下跌18.1%至5.19億元，佔總收入的23.6%。2022年6月底，集團手持現金37.13億元，借款5,000萬元。走勢上，目前股價處於上升軌，企穩各主平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮17.3元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力19.7元，不跌穿16.2元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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