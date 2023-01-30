香港電訊派息穩定 中長線部署

2022年上半年，集團的總收益161.57億元，按年增加3%；EBITDA 增加2%至158.34億元，股份合訂單位持有人應佔溢利增加1%至19.1億元；經調整資金流增加2%至23.77億元。期內，流動通訊業務的服務收益按年上升1%至36.47億元，流動通訊服務EBITDA增加2%至21.07億元，邊際利潤為58%。流動通訊業務的後付客戶人數在2022年上半年仍錄得淨增長至330.5萬名，5G客戶人數保持上升趨勢。去年6月底，期末後付客戶的每名客戶平均消費額（ARPU）維持穩定在187元。

去年上半年，電訊服務業務分部收益增長5%至115.96億元；本地電話服務及收費電視服務的收益分別為13.25億元和12.03億元，國際電訊服務收益增加9%至36.28億元。隨著更多客戶採用消費市場寬頻業務的高速光纖入屋（FTTH）服務和家居Wi-Fi方案，有助提升ARPU。電訊服務業務EBITDA上升2%至41.04億元，EBITDA邊際利潤為35%。去年6月底，集團的債務總額為443.43億元，現金及短期存款合共20.39億元，債務總額對資產總值比率40%。

集團派息穩定，現價計2022年預測息率為7.25厘，具有一定吸引力，可考慮作中長線部署。走勢上，目前主要各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮9.8元以下吸納，反彈阻力10.88元，不跌穿9.2元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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