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專家觀點>金利豐證券

中國電力料去年虧轉盈

國家能源局早前發佈，2022年全年社會用電量86,372億千瓦時，按年增加3.6%。隨著內地放寬防疫政策，各行各業逐步恢復正常，有望增加電力需求。另外，內地為達致碳達峰、碳中和，積極推進能源轉型，促使內地電企亦逐步轉型至可再生能源。中國電力（2380）以火電業務為主要收入來源，同時亦轉型至清潔及低碳能源，包括風電、水電和太陽能發電，新能源裝機容量佔比在2022年底顯著提升，產能、產量、收入和利潤協同增長。

集團早前發盈喜，預料去年扭虧為盈，預計截至去年12月底止年度純利將介乎23億至27億元（人民幣，下同），較2021年度虧損5.2億元大幅改善。虧轉盈主要由於光伏及風力發電產生的收入和經營利潤大幅上升；出售新源融合（北京）電力60%股權的收益6.5億元；收購23家公司所產生的收益的15億元，因收購代價的股份支付部份，因股價變動導致與收購淨資產的公允值之間存在差異。

今年1月初，集團斥資5.47億元收購金紫山風電79.67%的股權；收購完成後，持股將增加至94.89%。金紫山風電為為一家主要從事風力發電的公司，收購事項將使集團的風電裝機容量增加579兆瓦，亦提升清潔能源組合佔總合併裝機容量的比例約0.9個百分點。另外，集團早前公佈旗下新型儲能產業平台新源智儲公司建設，位於山東省和青海鼒兩個的儲能示範項目成功併網。

走勢上，今日1月6日高見3.97元（港元，下同）遇阻回落，先後失守10天、20天和250天平均線，STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距擴大，可考慮3.15元以下吸納，反彈阻力4元，不跌穿2.7元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份