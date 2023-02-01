銀娛（27）截至2022年9月底止第三季度，淨收益20.34億元，按年下跌52%，經調整EBITDA虧損5.81億元，而2021年第三季度為盈利5.03億元。為集團最大的收益及盈利貢獻來源的「澳門銀河」，第三季度的經調整 EBITDA 虧損為2.99億元，而2021年第三季度為盈利4.54億元。2022年9月底，集團現金及流動投資225億元，淨現金為193億元。

去年第三季度，集團按管理層基準計算的博彩收益總額為9億元，按年下跌 75%，按季下跌34%。去年第三季度，中場博彩收益總額按年下跌65%至8億元；貴賓廳博彩收益總額為5,600萬元，按年下跌95%；角子機博彩收益總額為 6,400萬元，按年下跌57%。期內，非博彩收益倒退28%至4.38億元。「澳門銀河」去年第三季度的五間酒店平均入住率只有26%。隨著濠賭業回暖，集團的業務料見改善。

另外，集團繼續在旗下的度假城進行提升工程，路氹第三期已經基本竣工，並持續推進第四期工程。走勢上，昨日呈「大陽燭」見突破，目前各主要平均線呈順向排序屬利好， STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮53元以下吸納，反彈阻力62元，不跌穿49.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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