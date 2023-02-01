隨著澳門與內地和本港通關，澳門旅遊業見復甦。澳門旅遊局表示，今年1月21日至27日的春節黃金周假期，據初步統計資料，期間澳門總入境旅客45.1萬人次，與去年春節黃金周比較，大幅上升297%；酒店業場所平均入住率為85.7%。另外，澳門博監局最新公佈，今年1月博彩毛收入115.8億澳門元，按年增幅82.5%，為去年2月份來首次增長，並較去年12月博彩毛收入的34.82億澳門元，按月上升2.3倍。
銀娛（27）截至2022年9月底止第三季度，淨收益20.34億元，按年下跌52%，經調整EBITDA虧損5.81億元，而2021年第三季度為盈利5.03億元。為集團最大的收益及盈利貢獻來源的「澳門銀河」，第三季度的經調整 EBITDA 虧損為2.99億元，而2021年第三季度為盈利4.54億元。2022年9月底，集團現金及流動投資225億元，淨現金為193億元。
去年第三季度，集團按管理層基準計算的博彩收益總額為9億元，按年下跌 75%，按季下跌34%。去年第三季度，中場博彩收益總額按年下跌65%至8億元；貴賓廳博彩收益總額為5,600萬元，按年下跌95%；角子機博彩收益總額為 6,400萬元，按年下跌57%。期內，非博彩收益倒退28%至4.38億元。「澳門銀河」去年第三季度的五間酒店平均入住率只有26%。隨著濠賭業回暖，集團的業務料見改善。
另外，集團繼續在旗下的度假城進行提升工程，路氹第三期已經基本竣工，並持續推進第四期工程。走勢上，昨日呈「大陽燭」見突破，目前各主要平均線呈順向排序屬利好， STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮53元以下吸納，反彈阻力62元，不跌穿49.5元續持有。
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