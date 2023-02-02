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專家觀點>金利豐證券

長實集團業務多元化 候低吸納

中港兩地逐步通關，有助釋放「北水」購買力，可望帶來額外需求，有助帶動本港樓市的交投和樓價回暖。另外，美國聯儲局加息25點子，市場憧憬加息周期見頂，地產股造好，長實集團（1113）昨日逆市升1.3%。集團以物業銷售為主要收入來源，惟同時業務相對多元化，同時亦從事物業投資、酒店及服務套房業務、物業及項目管理、英式酒館業務等。截至去年6 底止中期，集團純利129.36億元，按年增加55%，收入上升54%至357.15億元。期內，投資物業公平值錄得虧損6.59億元，而2021年同期溢利1.21億元。

集團去年12月以87.03億元中標啟德商住用地，每平方呎樓面地價6,138元，低於市場預期。去年上半年，集團已確認之物業銷售收入（包括攤佔合營企業）為203.97億元，按年增加38%。去年6月底，已簽訂合約但尚未確認的物業銷售總額138.77億元，當中本港佔83.39億元。另外，去年上半年，集團的物業租務收益貢獻（包括攤佔合營企業）按年下跌11%至29.93億元，其中來自本港的物業租務收益下跌11%至19.95億元。隨著本港放寬防疫政策，預期本港的本港商廈需求和零售租金有望回升。

集團擁有較高的股本回報率（ROE）或資產回報率（ROA），2021年度分別為5.1%和7.1%，反映資金回籠速度較快，以及資本管理較活躍。2022年6月底，集團銀行及其他借款總額459億元，持有銀行結存及定期存款598億元，即持有淨現金盈餘139億元。現價計，預測息率約4.4厘。另外，集團持續進行回購股份，單計去年12月合共回購2,115,000股股份。

走勢上，去年11月1日跌至42.75元止跌回升，形成上升軌，近日企穩250天線之上，MACD牛差距擴闊，STC%K線升穿%D線，可考慮50元以下吸納，反彈阻力56元，不跌穿46.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份