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專家觀點>金利豐證券

國泰逐步恢復客運航班運力

自內地今年1月初放寬防疫措施，刺激旅遊和出行的需求大增，航空業有望從谷底見反彈。國泰航空（0293）積極增加航班，在去年12月份恢復了往來札幌、福岡、檳城和達卡的航班；直至2022年底，國泰營運客運航班往來接近60個航點，較2022年1月份的29個增加一倍。去年12月份，集團的客運航班運力只是疫情前水平約32%；月內日均載客逾25,800人次。集團正逐步恢復運力，目標今年底進一步增至七成，並在明年底前恢復至疫情前的水平。

國泰2022年12月份載客80.1萬次，按年增加7.68倍，但相比疫情前2019年12月的水平下跌73.3%。收入乘客千米數按年上升5.45倍，但與疫情前同期相比減少68.4%。乘客運載率增加 46.7 個百分點至 83.3%，以可用座位千米數計算的運力按年增加1.83倍，與疫情前同期相比下跌67.8%。按2022年全年計，載客人次按年增加 291%，運力上升51.6%，而收入乘客千米數則上升258.3%。至於貨運方面，去年12月運載10.64萬公噸貨物，按年減少21%，與疫情前同期相比下跌40%；以可用貨物噸千米數計算的運力則按年減少3.2%。2022年全年計，載貨量按年下跌13.4%，運力減少19%，而貨物收入噸千米數則下跌29.8%。

集團預計去年度股東應佔虧損64億至70億元，較2021年度虧損55億元有擴大。不過，國泰表示，集團旗下航空公司和附屬公司下半年業績較上半年顯著改善，但全年仍錄輕微虧損，虧損擴大主要由於聯屬公司錄得龐大虧損所致，當中大部分聯屬公司帳目延遲三個月結算。

走勢上，去年12月13日升至8.93元遇阻回落，以一浪低於一浪形態下跌，目前失守各主要平均線，惟STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線跌勢有望喘穩，可考慮7.8元吸納，反彈阻力8.9元，不跌穿7.3元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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