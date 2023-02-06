moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

百威亞太優化產品組合 有望提升產品價格

內地放寬防疫政策，市民恢復正常生活和活動，相信對外出飲食帶來正面作用，當中有望釋放高端啤酒的增長。百威亞太（1876）生產和銷售啤酒品牌超過50個，包括百威Budweiser、Stella Artois、Corona和Hoegaarden等國際品牌。集團積極優化產品組合，預期在產品升級下，價格將持續提升。去年首九個月，總銷量增長1.4%至72.715億公升，每百升收入增長2.9%；第三季度，總銷量增長6.3%至27.489億公升，而每百升收入增長0.8%。

截至2022年9月底止9個月，集團的收入53.13億美元，按年下跌0.9%。期內，純利增加8.7%至9.25億美元，正常化除息稅折舊攤銷前盈利增加0.8%至17.32億美元，惟受到由於原材料及包裝成本上漲，整體毛利率下跌2.52個百分點至50.9%。單計去年第三季度，集團整體上取得收入及獲利增長，並在所有國家中均有銷量和營收提升；第三季度集團收入18.6億美元，按年下跌1.1%，純利倒退13.8%至3億美元。

2022年第三季度，內地實施的防控措施，尤其影響集團的高端業務重地，包括東南、華北及西北地區，而且渠道限制亦對夜場和中餐館等高端渠道構成影響。然而，由於核心和實惠品牌組合在2021年第三季度基數較低，2022年第三季度的銷量仍年增長3.7%，收入增加1.6%，而每百升收入減少2%。韓國2022年第三季度的收入錄得雙位數增長，每百升收入錄得中個位數增長。至於印度市場，集團在當地的業務持續增長，在2022年第三季度和首三季度表現均優於行業水平。

走勢上，1月6日升至27.4元遇阻回落，失守10天、20天和50天線，STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮23.5元以下吸納，反彈阻力27.4元，不跌穿22元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/