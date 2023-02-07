中海物業財務穩健 候低吸納

中海物業2022年上半年，物業管理服務的收入增加44.1%至43.87億元，佔總營業額的75.5%。2022年6月底，集團的在管面積較2021年底增加2,720萬平方米，至2.87億平方米，其中，新增項目的64.7%來自獨立第三方，其合約額約達14.6億元。至於增值服務，非住戶子分部的收益增加8.6%至8.66億元，住戶子分部收益上升17.7%至4.53億元，分別佔總收入的14.9%和7.8%。

去年12月，中海物業的間接全資附屬公司中海物業管理廣州有限公司，向同系的中海外（688）的間接非全資附屬廣州利合房地產開發有限公司訂立股權轉讓協議，收購廣州利合物業管理有限公司的100%股權，代價為7,618萬元人民幣（相當於約8,390萬港元）。賣方擁有一項商住綜合物業「廣州亞運城」，根據股權轉讓協議，待若干條件達成後，賣方將繼續委聘目標公司為賣方發展的現有及未來物業提供物業管理服務，董事會認為這是拓展廣州業務的良機。

集團的現金流穩定、財務穩健，2022年6月底處於淨現金狀況，手持現金35.58億元，無抵押借貸4.5億元，另有租賃負債1.17億元。走勢上，目前失守10天和20天線，MACD熊差距收窄，惟STC%K線回升至接近%D線，宜候低9.3元以下吸納，反彈阻力11.04元，不跌穿8.4元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份