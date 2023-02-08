友邦基本因素穩定 伺機跟進

2022年首三季度，友邦按固定匯率基準業務價值22.77億美元，按年下跌8%，新業務價值利潤率下跌2.9個百分點至56.1%，年化新保費下降3%至40.49億美元，總加權保費收入增加3%至272.24億美元。去年第三季度，按固定匯率基準列示，集團新業務價值7.41億美元，按年上升7%，新業務價值利潤率下跌0.3個百分點至58.1%；所有報告分部在第三季均取得新業務價值增長。去年第三季度，集團的年化新保費增加8%至12.71億美元，總加權保費收入增加2%至86.56億美元。

集團中國的2022年第三季度新業務價值，較2021年第三季增長6%。在透過澳門分公司向內地訪澳旅客銷售取得卓越增長的支持下，集團香港業務在第三季再次實現新業務價值增長；集團的專屬代理和夥伴分銷渠道的新業務價值均有所增加。預期去年第四季度，集團內地業務或增長疲弱，惟展望今年料顯著改善。

走勢上，近日企穩50天線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距略有收窄，可考慮84.6元以下分階段吸納，反彈阻力93.65元，不跌穿79.3元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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