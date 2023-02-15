旺旺重上10天線 伺機跟進

2022財年上半年，乳品及飲料類的收益按年倒退13.2%至56.93億元，佔總收入的52.6%；其中旺仔牛奶收益按年下跌13.9%，飲料及其他類收益按年下降2.1%。期內，乳品及飲料類毛利率下跌4.1個百分點至45.3%，主要由於全脂奶粉使用成本下跌21%。不過，集團積極拓展於新興渠道的建設，探索如內容電商、社區團購等新零售的運營模式，並已在乳品及飲料類2022財年上半年的銷售中初現成效。

米果類的中期收益按年上升5.1%至19.72億元，佔總收入的18.2%，分部毛利率下跌3.8個百分點至37.2%。休閒食品的收入上升7.1%至30.79億元，佔總額的28.4%，分部毛利率下跌2.4個百分點至45.3%。2022年9月底，淨現金為71.37億元。雖然中期盈利倒退，但集團增加派息，中期息按年增加37.3%至每股1.14美仙。

走勢上，昨日裂口高開重上10天線，MACD熊差距收窄，STC%K線續走高於%D線，可考慮5元（港元，下同）吸納，反彈阻力5.62元，不跌穿4.7元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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