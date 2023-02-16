港華智慧能源整固後有望再上

集團進一步聚焦於零碳智慧園區用戶的綜合能源管理，大力開拓光伏投資運營，集團目前已成功洽商發展47個零碳智慧工業園區項目，並在19個省級地區布局逾200個再生能源項目。集團未來繼續以京津冀、長三角和粵港澳大灣區為重點投資區域。另外，集團上月向控股股東中華煤氣（3）出售附屬南京淳港能源全部股權，代價為200萬元人民幣，不會錄得任何收益或虧損。

集團的售氣量主要向工業提供，2022年上半年總售氣量按年增加4%至75.41億立方米，當中工業售氣量上升4%至37.25億立方米，佔比50%，商業售氣量和民用售氣量分別為9.27億立方米和17.3億立方米，佔總售氣量的12%和23%。去年上半年，集團的銷售管道燃氣及能源業務的營業額按年上升33%至86.37億元，佔總收入的85%。至於燃氣接駁，分部收入增長32%至11.95億元，收入佔比11.8%，期內新增綜合接駁客戶達25萬戶。

現價計，集團的預測息率約3.3厘。走勢上，昨日重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮3.9元以下吸納，反彈阻力4.44元，不跌穿3.6元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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