潤電企穩10天線 候低吸納

去年12月份，集團的附屬電廠售電量1,855.2萬兆瓦時，按年增加5.9%，其中，附屬風電場售電量按年上升9.6%至353.7萬兆瓦時；附屬光伏電站售電量增加13.7%至10.79萬兆瓦時。去年全年，附屬電廠累計售電量1.85億兆瓦時，按年上升4.1%，附屬風電場的售電量3.525.5萬兆瓦時，附屬光伏電站售電量135.2萬兆瓦時，分別按年上升10.4%和17.8%。

去年底，集團全資附屬公司華潤新能源投資作為買方，與賣方（廣東潤創新能源股權投資基金合夥企業和上海橙緒企業管理合夥企業）訂立協議，購買目標集團。目標集團為廣東潤能新能源有限公司，擁有440.3兆瓦風電項目，其分佈區域主要為內地中東部地區，與集團的開發區域高度契合，預期將產生協同效應。

雖然集團的整體盈利表現，仍然受制於燃煤電廠燃料成本大幅上升。年上半年，火電業務虧損（不包括非現金匯兌損益）為20.27億元，而可再生能源業務淨利潤貢獻（不包括非現金匯兌損益）為52.80億元，按年增加5.8%。然而，內地發改委等部門加強對煤炭價格穩定，料有助緩和火電業務虧損的情況。走勢上，目前企穩10天線，MACD熊差距擴闊，惟STC%K線回升至接近%D線，可考慮16.5元以下吸納，若以大成交突破18.06元阻力，升勢有望持續，不跌穿15.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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