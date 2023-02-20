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專家觀點>金利豐證券

潤燃走勢見突破 伺機跟進

內地重新開放，各行各業逐步回復正常，電力需求有望增加。華潤燃氣（1193）主要在內地從事下游城市燃氣分銷業務，隨著中央積極推進能源轉型，有助天然氣中長期的需求穩定增長。去年6月底，集團對位於江蘇、浙江、廣東及青海等省份的12個城市燃氣項目，作出約6.48億元的新增投資。去年上半年，集團的城市燃氣項目總共268個，分佈於內地22個省級行政區。

集團上月公佈，重慶能源重整計劃如執行，將不再為重慶燃氣控股股東，預計該集團隨後將因持有重慶燃氣約39.17%股權而成為控股股東，經與核數師討論後，將令重慶燃氣成為其附屬公司，而重慶燃氣的財務業績將併入其財務報表。有關重整程序乃於重慶能源作出重整申請後啟動，於去年獲法院裁定受理。根據重整計劃，重慶能源所持重慶燃氣約41.07%股權自法院批准之日起6個月內，將用於抵償相應債權人的債務。

2022年上半年，團的總天然氣銷售量上升8.2%至185.62億立方米；其中，工業、商業和居民的銷氣量，分別佔比為47.8%、23.4%和25.9%。期內，居民接駁業務錄得按年增長，新增居民接駁用戶171.5萬戶，其中包括新房接駁145.2萬戶，舊房接駁24.5萬戶，農村居民煤改氣接駁1.8萬戶。集團經營區域內居民燃氣滲透率，由去年同期的52.6%上升至今年上半年的56.1%。

走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天和20天線，MACD熊差距收窄，STC%K線續走高於%D線，可考慮32.5元以下吸納，若以大成交突破36.15元阻力，升勢有望持續，不跌穿30.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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