海豐企穩100天線 整固後有望再上

集團早前發盈喜，預期截至去年12月底止年度的股東應佔純利逾19億美元，較2021年度的11.67億美元顯著增加。集團表示，純利增加主要由於高品質服務，保持運價相對穩定；戰略聚焦，持續拓展亞洲區業務；利用周期配置資產，擴大成本領先優勢。集團將於3月7日公佈去年度業績，值得留意。

去年首九個月，集團的收入32.38億美元，按年增加58.9%。期內，集裝箱航運物流業務賺取的收入32.28億美元，按年上升60.2%；來自集裝箱航運及延伸物流業務的集裝箱運量，按年增加5.4%至2,368,742標準箱；平均運費（不包括互換艙位費收入）達到每標準箱1,196.2美元，按年上升約54.5%。另外，乾散貨及其他業務產生的收入，則按年倒退52.9%至1,040萬美元。

另外，集團經營（包括透過合營公司經營）約1,466,249平方米堆場及143,700平方米倉庫。集團目前陸續交付的新造船替換部分租賃船舶，使租賃和老舊船舶的比例逐漸降低，以保持成本優勢，並降低有害氣體排放。走勢上，近日企穩100天線，MACD維持熊差距，惟STC%K線回升至接近%D線，可考慮16元以下吸納，反彈阻力19元，不跌穿15元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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