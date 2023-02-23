聯想集團具行業優勢 伺機跟進

2022/23年財年首三季度，集團的收入493.12億美元，按年下跌10%，純利倒退8%至14.94億元，整體毛利率上升0.2百分點至16.9%。智能設備業務集團由個人電腦、平板電腦、智能手機和其他智能設備業務組成，分部收入按年下跌17%至395.75億美元，佔總收入的80.3%，經營溢利倒退19%至29.37億美元。2022/23年財年第三季度，非個人電腦業務的收入，佔集團總收入進一步提升至41%。

截至去年12月底止九個月，基礎設施方案（ISG）實現收入75.56億美元，按年升32%，業務轉虧為盈，錄得經營溢利9,059萬美元；來自方案服務（SSG）的收入為50.14億美元，按年升24%，營業利潤增長21%至10.7億美元。另外，集團財務穩健，去年12月底淨現金達5.81億美元，現金周轉週期較2021年同期縮短 13天。

走勢上，目前處於上升軌，近日10天線走高於250天線，MACD牛差距擴闊，STC%K線升穿%D線，可考慮6.8元吸納，反彈阻力8元，不跌穿6.2元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份