去年上半年，CK Hutchison Group Telecom的收益、EBITDA和EBIT，分別為418.17億元、125.12億元和24.74億元，分別按年下跌9%、51%和85%。另外，以總額約37億歐元代價出售集團於英國發射塔資產之權益予Cellnex，待取得現時屆最後階段之監管機構批准後；所得出售收益預計在去年度確認。2022年上半年，港口及相關服務以呈報貨幣計算，收入266.51億元，按年增加14%，EBITDA和EBIT分別為82.73億元和60.42億元，按年上升18%和27%。

去年10月初，集團公佈正與Vodafone就可能合併英國流動電訊資產及Vodafone英國進行洽談，惟集團並未就有關合併達成具法律約束力之協議。集團預計交易涉及合併雙方在英國業務，集團和Vodafone將分別持有合併業務的49%和51%股權。交易完成時，雙方的相對股權將透過差異式槓桿債權注資而取得，當中並不涉及以現金支付作價。

集團的整體財務狀況穩健，去年6月底，債務淨額1,683.9億元，債務淨額對總資本淨額比率為20.5%；預期英國發射塔交易完成後，按備考基準，債務淨額對總資本淨額比率將下跌至17.5%。現價計，預測股息率約6厘，仍具有一定吸引力。走勢上，1月30日受制於250天線後回落，先後失守多條主要平均線線，惟MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，可考慮41.5元以下吸納，若以大成交突破45.4元阻力，升勢有望持續，不跌穿39.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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