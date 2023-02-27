中石化短線料先後整固

去年第三季度，集團營業收入8,254.7億元（人民幣，下同），按年增加13.9%，經營收益減少51.1%至129.62億元，純利下跌37.9%至128.33億元。期內，由於國際油價大幅波動，對煉油成本和價差等造成影響。期內，原油實現價格上升54.6%至每桶94.24美元，氣價升11.9%至每立方英尺7.54美元。集團2021年度大幅增加派息，派息率達到80%，現價計，預測股息率15.6厘，具有一定吸引力。

另外，集團去年底公佈，自2022年9月21日，公司於港交所就其H股進行了一系列回購。截至2022年12月29日，集團共回購總計7.32億股H股，約佔公司於回購授權獲公司股東大會及類別股東大會批准之日的已發行總股本的0.61%及已發行H股總股數的2.87%。

走勢上，1月30日升至4.32元（港元，下同）遇阻回落，近日失守10天和20天線，MACD熊差距擴闊，STC%K線續走低於%D線，宜候低3.9元（港元，下同）吸納，若以大成交突破4.32元阻力，升勢有望持續，不跌穿3.7元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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