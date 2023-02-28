農夫山泉整固後有望再上

內地放寬防疫限制，全面重啟經濟活動，加上中央繼續推動內需，零售市道氣氛見改改善。農夫山泉（9633）主要收入來自包裝飲用水產品，其他產品包括茶飲料、功能飲料產品和果汁飲料，在行業具領先優勢。上月初，集團上調杭州部分桶裝水售價，其中杭州市19升桶裝水價格由原先的20元（人民幣，下同），上調至22元，即加幅達一成；有關加價主要由於物價、原材料、人工和運費等成本不斷上漲。
2022年上半年，集團實現收益165.99億元，按年增加9.4%，純利上升14.8%至46.08億元。由於國際原油價格變動，提高集團PET採購成本，導致整體毛利率按年下降1.6%個百分點至59.3%。期內，集團各種類產品的收入仍然錄得升幅。去年上半年，裝飲用水的收益按年增加4.8%至93.49億元，佔總收入的56.3%。茶飲料產品的收入錄得顯著增幅，按年上升51.6%至33.07億元，收入佔比為19.9%。
集團推出新產品，豐富產品組合，包括推出兩款全新口味「茶π」、全新碳酸茶系列產品「汽茶」，有助吸引不同客戶群。去年6月底，集團的長期銀行定期存款、質押存款、現金及銀行結餘總額為206.59億元，另有授信總額度128.55億元，計息借貸28.37億元，租賃負債7,922萬元；期末，資本負債比率14.5%。
走勢上，近月股價橫行整固，主要平均線滙聚，MACD熊轉牛差距，STC%K線續走高於%D線，可考慮43元（港元，下同）以下吸納，中線上望48.65元，不跌穿40元續持有。
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