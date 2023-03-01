碧桂園服務整固後有望再上

碧桂園服務擁有龐大物業管理組，近年經歷併購和自身擴張，覆蓋範圍進一步擴大。於去年6月底，除「三供一業」業務外，集團的合同管理面積約16.09億立方米，較2021年底增加1.71億立方米；收費管理面積較2021年底新增7,750萬平方米至8.43億立方米，其中獨立第三方物業開發商開發的物業收費管理面積升269%至4.64億平方米，佔收費管理面積比達55%，按年擴張25.7個百分點，改變過往相當依賴過往碧桂園（2007）的情況。

2022年上半年，集團的收入200.55億元（人民幣，下同），按年增加73.5%，純利上升21.9%至25.76億元。期內，物業管理服務收入按年增加1.12倍至109.86億元，佔總收入的54.8%；社區增值服務收入上升51.1%至21.12億元，佔比為10.5%。2022年6月底，集團的銀行存款和現金總額89.91億元，銀行及其他借款18.64億元；資本負債比率維持在淨現金狀況。

走勢上，目前失守各主要平均線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮14.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力23元，不跌穿11.6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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