政策扶持內需 海爾智家料受惠

去年首三季度，集團的營業收入1,847億元，按年上升8.69%，純利上升17.3%至116.66億元，而扣除非經常性損益的淨利潤112億元，按年上升24%。整體毛利率上升0.2個百分點至30.5%，主要得益於公司優化產品結構和型號競爭力，有效實施供應鏈全流程成本管理及通過研發及銷售全流程協同減少SKU數量；優化二、三級供應商的管理及提高零部件自製比例，以提升全價值鏈競爭力。2022年首三季度，海外業務按年增長8.7%。當中，美洲市場集團持續聚焦高端品牌和高端差異化新品，集團的高端品牌本幣收入增長逾40%。

集團今年1月與上海海立（集團）在河南省鄭州市 共同投資新設鄭州海立電器，從事家電用轉子壓縮機業務；合資公司註冊資本2億元，海爾空調和海立股份分別出資9,800萬元和1.02億元，分別持股49%和51%。走勢上，自近日先後失守10天、20天和50天線，MACD維持熊差距，STC%K線回落至接近%D線，可考慮27.4元吸納，反彈阻力31.55元，不跌穿25.7元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份