港鐵即將公佈去年業績 值得留意

集團早前公佈，與運輸及物流局局長（代表政府）就東涌綫延綫的融資安排、設計、建造、竣工、營運前籌備工作、營運及維修簽訂項目協議。集團預計在今年5月動工建造東涌東站和東涌西站兩個新車站及相關鐵路工程，並預計於2029年12月竣工，而機鐵掉頭隧道延展段目標在2032年年底前投入營運。按照2020年12月價格，東涌綫延綫造價預計約195億元，機鐵掉頭隧道延展段造價預計約為50億元。

2022年上半年，集團整體業務維持穩定增長，收入230.33億元，按年增加3.2%，純利上升77%至47.32億元。受到新冠疫情，港鐵鐵路和巴士服務的總乘客量按年減少11.8%，令期內香港車務營運的收入按年下跌3.1%至58.15億元，導致未計利息、財務開支和計及每年非定額付款後的虧損27.75億元。期內，本港物業發展的利潤按年增加1.53倍至77.86億元。不過，物業租賃業務收入減少8.5%至21.88億元。另外，大圍商場於下半年度的入帳，將視乎建築進度而定。

另外，集團財務穩健，2022年6月底手持現金264.39億元，淨負債權益比率12.7%。董事局於上次年報表明，中期股息約佔全年派發總股息的三分之一。現價計，預測息率約3.2厘。走勢上，昨日重上10天和250天線，STC%K線回續走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮39.2元以下吸納，若大成交突破 43元阻力，升勢有望持續，不跌穿38元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/