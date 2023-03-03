moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

港鐵即將公佈去年業績 值得留意

本港持續放寬放疫措施，加上與內地通關，兩地跨境交通回復正常。廣深港高鐵香港段，將於下週六起逐步恢復長途服務。港鐵（66）業務結合「公用+地產」，有望受惠「復常」，一方面通關可帶動乘客量上升，尤其跨境旅客業務可望復甦，同時對於車站和港鐵旗下商場的人流及銷售，料帶來正面影響。集團將於3月9日公佈2022年度業績，值得留意。

集團早前公佈，與運輸及物流局局長（代表政府）就東涌綫延綫的融資安排、設計、建造、竣工、營運前籌備工作、營運及維修簽訂項目協議。集團預計在今年5月動工建造東涌東站和東涌西站兩個新車站及相關鐵路工程，並預計於2029年12月竣工，而機鐵掉頭隧道延展段目標在2032年年底前投入營運。按照2020年12月價格，東涌綫延綫造價預計約195億元，機鐵掉頭隧道延展段造價預計約為50億元。

2022年上半年，集團整體業務維持穩定增長，收入230.33億元，按年增加3.2%，純利上升77%至47.32億元。受到新冠疫情，港鐵鐵路和巴士服務的總乘客量按年減少11.8%，令期內香港車務營運的收入按年下跌3.1%至58.15億元，導致未計利息、財務開支和計及每年非定額付款後的虧損27.75億元。期內，本港物業發展的利潤按年增加1.53倍至77.86億元。不過，物業租賃業務收入減少8.5%至21.88億元。另外，大圍商場於下半年度的入帳，將視乎建築進度而定。

另外，集團財務穩健，2022年6月底手持現金264.39億元，淨負債權益比率12.7%。董事局於上次年報表明，中期股息約佔全年派發總股息的三分之一。現價計，預測息率約3.2厘。走勢上，昨日重上10天和250天線，STC%K線回續走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮39.2元以下吸納，若大成交突破 43元阻力，升勢有望持續，不跌穿38元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/