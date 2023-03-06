華潤醫藥企穩各主要平均線

隨著內地放寬防疫政策，預期診療活動將逐步回復正常。華潤醫藥（3320）旗下共五家A股上市公司，東阿阿膠（深：000423）、華潤三九（深：000999）、華潤雙鶴（滬：600062）、江中藥業（滬：600750）和博雅生物（深：300294）。東阿阿膠預告2022年將歸母淨利潤7.6億至8.1億元人民幣，按年增加72.6%至83.9%。華潤三九預計去年實現歸母淨利潤23.65億至25.7億元人民幣，按年上升15%至25%。集團將於本月30日公佈2022年度業績，值得留意。
華潤醫藥集主要從事三大主要業務－製藥、醫藥分銷、藥品零售。集團去年上半年研發總支出按年增加34.5%至10.05億元。去年6月底，集團的新產品開發在研項目近300個，其中新藥項目近100個，主要涉及腫瘤和免疫、代謝和內分泌、呼吸系統、血液等領域。集團早前公佈，旗下治療高血壓藥纈沙坦氨氯地平片（I）獲得國家藥監局頒發《藥品註冊證書》批准該藥品生產，並且根據相關政策規定，視同通過一致性評價。另外，旗下華潤雙鶴獲國家藥監局頒發鹽酸利多卡因注射液《藥品補充申請批准通知書》，並通過仿製藥質量和療效一致性評價。
走勢上，1月17日跌至5.71元止跌回升，昨日呈「大陽燭」企穩10天線，STC%K線續升穿%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮6.5元以下吸納，反彈阻力7.8元，不跌穿5.9元續持有。
YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙
http://youtube.com/c/dickiewong
https://m.facebook.com/wongdickie1
https://www.instagram.com/wongdickie