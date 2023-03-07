吉利積極轉型至新能源汽車

集團於今年2月的總銷量為108,701部，較去年同期增加39%，而今年首兩個月累計銷量為212,153部，按年跌6%。今年2月，集團領克品牌汽車實現以訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付2,432部汽車，而今年首兩個月，累計實現以訂閱模式交付合共4,095部汽車。集團積極拓展轉型至新能源汽車，2022年集團的純電動車（BEVs）和插電式混動汽車（PHEVs）的銷量分別為262,253部和66,474部，按年分別增加3.28倍和2.19倍，兩者合共佔總汽車銷量的22.9%，較2021年的佔比約6.2%大幅提升。

集團2021年第四季推出的高端電動車品牌「極氪」，今年2月銷量按年增加87%至5,455部。集團早前公佈，推出中高端新能源系列「吉利銀河」，計劃未來兩年推出七款產品，拓展混合動力和純電動市場，定價為15萬至25萬元人民幣。另外，集團將在本月21日公佈2022年度業績，值得留意。

集團昨日收市報10.7元，逆市上升0.9%。走勢上，10天線得而復失，MACD熊差距收窄，STC%K線續走高於%D線，可考慮10.2元以下吸納，反彈阻力13.5元，不跌穿9.2元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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