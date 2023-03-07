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專家觀點>金利豐證券

吉利積極轉型至新能源汽車

內地經濟逐漸恢復，今年2月份，內地汽車市場亦見改善。市場憧憬續有利好政策出台，近日有傳湖北省推出買車補貼優惠，扶持新能源汽車產業。中國乘聯會預計，今年2月內地乘用車零售銷量135萬輛，按年和按月分別增加7.2%和4.3%，其中新能源汽車零售銷量預計為40萬輛。吉利汽車（0175）將今年的銷量目標定為165萬部（包含領克品牌及睿藍品牌汽車的銷量目標），較2022年所實現之總銷量增長約15%；其中，新能源汽車銷量目標較2022年所實現之總銷量增加100%以上。

集團於今年2月的總銷量為108,701部，較去年同期增加39%，而今年首兩個月累計銷量為212,153部，按年跌6%。今年2月，集團領克品牌汽車實現以訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付2,432部汽車，而今年首兩個月，累計實現以訂閱模式交付合共4,095部汽車。集團積極拓展轉型至新能源汽車，2022年集團的純電動車（BEVs）和插電式混動汽車（PHEVs）的銷量分別為262,253部和66,474部，按年分別增加3.28倍和2.19倍，兩者合共佔總汽車銷量的22.9%，較2021年的佔比約6.2%大幅提升。

集團2021年第四季推出的高端電動車品牌「極氪」，今年2月銷量按年增加87%至5,455部。集團早前公佈，推出中高端新能源系列「吉利銀河」，計劃未來兩年推出七款產品，拓展混合動力和純電動市場，定價為15萬至25萬元人民幣。另外，集團將在本月21日公佈2022年度業績，值得留意。

集團昨日收市報10.7元，逆市上升0.9%。走勢上，10天線得而復失，MACD熊差距收窄，STC%K線續走高於%D線，可考慮10.2元以下吸納，反彈阻力13.5元，不跌穿9.2元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份