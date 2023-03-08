香港電訊息率具吸引力

香港電訊 （6823）為本港電訊服務供應商，基本面穩定，業務包括電訊服務、流動通訊和寬頻，以及收費電視等，並利用不同公司的資源和優勢，促使更多的跨部門銷售。2022年度，集團總收益341.25億元，按年增加0.5%，純利升2%至49.01億元；在成本效益措施帶動下，EBITDA增加3%至130.64億元。經調整資金流按年增加2.4%至56.48億元。每個股份合訂單位的末期分派為43.15分，按年升2.6%，全年總分派74.51分；以昨日收市價10.48元計，現價股息率約7.1厘。
2022年度，電訊服務收益按年上升2%至239.7億元，分部EBITDA上升2%至91.4億元，EBITDA邊際利潤按年持平，為38%。本地電訊服務收益增加1%至165.03億元，國際電訊服務收益增加7%至74.69億元。由於市場競爭激烈及受移民影響，寬頻業務的客戶數量仍錄得整體淨增長，於去年12月底，寬頻線路總數增加至164萬條，其中 96.9 萬條為高速光纖入屋（FTTH）服連接，較去年淨增加2.5萬條，佔消費市場寬頻線路的66%。
去年度，流動通訊收益跌2%至115.7億元，分部EBITDA增加2%至48.88億元，邊際利潤擴張1個百分點至42%。集團的5G客戶人數保持上升趨勢，增加至106.1萬名，佔後付客戶人數32%；去年12月底，後付客戶的每名客戶平均消費額（ARPU）上升至188元。至於收費電視服務，Now TV去年度收益增加2%至25億元，安裝收費電視用戶數目升2%至139.8萬戶。
走勢上，昨日重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮10.2元以下吸納，若以大成交突破10.9元阻力，升勢有望持續，不跌穿9.8元續持有。
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