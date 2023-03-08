香港電訊息率具吸引力

2022年度，電訊服務收益按年上升2%至239.7億元，分部EBITDA上升2%至91.4億元，EBITDA邊際利潤按年持平，為38%。本地電訊服務收益增加1%至165.03億元，國際電訊服務收益增加7%至74.69億元。由於市場競爭激烈及受移民影響，寬頻業務的客戶數量仍錄得整體淨增長，於去年12月底，寬頻線路總數增加至164萬條，其中 96.9 萬條為高速光纖入屋（FTTH）服連接，較去年淨增加2.5萬條，佔消費市場寬頻線路的66%。

去年度，流動通訊收益跌2%至115.7億元，分部EBITDA增加2%至48.88億元，邊際利潤擴張1個百分點至42%。集團的5G客戶人數保持上升趨勢，增加至106.1萬名，佔後付客戶人數32%；去年12月底，後付客戶的每名客戶平均消費額（ARPU）上升至188元。至於收費電視服務，Now TV去年度收益增加2%至25億元，安裝收費電視用戶數目升2%至139.8萬戶。

走勢上，昨日重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮10.2元以下吸納，若以大成交突破10.9元阻力，升勢有望持續，不跌穿9.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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