中國生物製藥積極拓展創新藥

集團聚焦腫瘤、外科或鎮痛、肝病、呼吸系統等四大治療領域。本月初，集團公布旗下抗感染藥物「磷酸特地唑胺片」、「注射用磷酸特地唑胺」，以及乳腺癌治療藥物「哌柏西利膠囊」3款新藥，獲內地藥品監督管理局頒發藥品註冊。另外，集團研發的生物類似藥「貝伐珠單抗注射液」（安倍斯），亦獲批准用於轉移性結直腸癌、復發性膠質母細胞瘤、晚期、轉移性或復發性非小細胞肺癌三大適應症的治療。

去年第三季度，集團的收入74.73億元，按年增加21.3%，去年首三季度，集團累計收入增加10.5%至226.67億元。去年上半年，集團研發總開支21.9億元，佔期內收入約14.4%，當中大部份已計入損益表中。創新藥已經成為集團的增長推動能力，目標今年創新藥收入突破100億元，創新藥收入佔比進一步提升。

走勢上，昨日重上10天線失而復得，STC%K線續走高於%D線，MACD維持牛差距，可考慮4.1元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力4.7元，不跌穿3.8元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份