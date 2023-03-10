攜程有望受惠出行意慾增

2022年全年，淨營業收入為200億元，按年大致持平，其中第四季度的淨營業收入按年增加7%至50億元。去年第四季度，住宿預訂營業收入按年倒退12%至17億元，全年計按年下跌9%至74億元，佔2022年的總收入比重為37%。至於交通票務，去年第四季度分部收入22億元，按年增加45%，主要得益於海外市場的強勁復甦，而2022年全年亦上升20%至83億元，收入佔比為41%。

2022年全年，集團的營業利潤8,800萬元，而2021年營業虧損14.11億元；去年度，歸屬股東淨利14.03億元，而2021年同期為淨虧損5.5億元，若不計股權報酬費用以及按公允價值計量且其變動計入損益的投資和可交換債券公允價值變動損益，淨利潤為13億元，按年下跌7.1%。隨著內地放寬疫情防控措施，釋放積壓多時的出行意慾，將有助出行概念板塊。

走勢上，3月7日高見321.8元（港元，下同）後遇阻回落，形成下降軌，失守10天、20天和50天線，STC%K線走低於%D線，MACD牛轉熊差距，可考慮270元以下吸納，反彈阻力321.8元，不跌穿250元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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