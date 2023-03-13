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專家觀點>金利豐證券

中銀航空租賃收入穩定

中銀航空租賃（2588）主要從事向飛機運營商租賃飛機，按自有機隊價值計算，集團繼續保持全球前五及亞太第一。截至去年12月底止年度，集團的經營收入及其他收入總額23億美元，按年增加6%，當中86%來自租賃租金收入；純利倒退96%至2,006萬美元。稅後淨利潤由2021年度的5.61億美元，大幅退倒至2,000萬美元；倘若剔除滯俄飛機減記，對稅後淨利潤造成5.07億美元的負面影響，核心稅後淨利潤為5.27億美元。

去年12月底，集團機隊自有及代管飛機增至427架，出租予39個國家和地區的84 家航空公司。期末，集團機隊共有633架自有、代管及已訂購的飛機，其中自有飛機392架，經賬面淨值加權後的平均機齡為4.4年、平均剩餘租期為8.1年，維持機隊年輕化和長剩餘租期。集團與空客和波音簽定兩份大額訂單，共包括120架飛機，年終訂單簿包括 206架飛機。截至2022年12月31日止年度，自有機隊的飛機利用率達96%。

集團租賃租金收入，來自以長期基礎訂立的租約。集團自有機隊中約80%的租約預定到期日期為2029年或其後，1%的租約將在年到期。另外，集團年內的資金成本由2021年的2.9%僅上升至去年度的3.1%，平均債務成本仍然較低。去年度經營現金流量（扣除利息）增加14%至15億美元。集團建議派去年末期股息每股0.177美元，按核心稅後淨利潤的35%計算；連同中期息，年度總股息每股0.2659美元。

走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低57元以下吸納，若以大成交突破63.4元阻力，升勢有望持續，不跌穿53元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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