友邦整體基本因素穩定

集團近年積極拓展內地市場，受到嚴格的疫情防疫措施影響，友邦保險中國業務去年全年新業務價值減少15%至9.16億美元，惟隨著限制措施放寬使，新業務價值在2022年下半年重拾增長，上升3%，而今年首兩個月新業務價值亦回復增長。繼天津、石家莊、四川和湖北，集團計劃在河南省籌建新的分公司，準備工作已進入後期階段。另外，集團已經完成認購中郵保險4.99%股權的投資交易，去年透過中郵保險開展銷售，並通過與東亞銀行的獨家夥伴合作關係帶來增長。

在疫情前數年，內地訪客簽保單向來為本港保險業增長動力之一。隨著本港與內地已經全面通關，有助訪港人數增加，料對集團本港業務影響正面。去年度，本港新業務價值7.87億美元，按年增加4%，代理及夥伴分銷渠道均錄得增加；新業務價值利潤率提升5.5個百分點，至69.5%。年內，向內地訪港澳旅客的銷售帶來新業務價值為2021年的三倍，佔全年新業務價值稍高於10%。去年度，本港業務年化新保費減少3%，而下半年則錄得增幅6%。

集團擬派末期息每股113.4港仙，全年股息153.68港仙，上升5.3%。走勢上，近日先後失守10天、20天和50天線，STC%K線續走低於%D線，MACD牛轉熊差距，可考慮78.65元以下分階段吸納，反彈阻力90元，不跌穿72.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份