截至2022年12月底止九個月，歐舒丹的匯報銷售淨額16億歐元，按報告匯率計算增長16.5%；可比銷售增長2.3%。單計2023財年第三季度，按報告匯率計算增長8%至7億歐元。亞太地區的銷售淨額在2023財年九個月為6.86億歐元，按報告匯率計算增長2.7%，按固定匯率計算則倒退0.6%；期內大部分國家錄得增長，惟中國和日本受到COVID -19疫情影響，故此出現倒退。期內，美洲銷售淨額4.92億歐元，增長75.1%（按報告匯率計算）或53.7%（按固定匯率計算），主要由Sol de Janeiro的增長加快，以及美國ELEMIS的強勁表現所推動。

2023財年九個月，L’OCCITANE en Provence的銷售淨額11.2億歐元，按報告匯率計算的增長3.1%，佔總收入的69.7%。期內，Sol de Janeiro的銷售淨額錄得顯著增長，按本地貨幣計算上升96%至1.59億歐元，而ELEMIS和其他分別上升5.3%和5.5%，至1.82億歐元和1.45億歐元。截至去年底，集團在零售渠道的門店有1,386間，按年減少129間。集團的線上渠道在2023財年九個月，按報告匯率計算錄得8.3%的增幅，至5億歐元，佔集團銷售額的比重為31.2%。

走勢上，自1月初起形成下降軌，昨日重上10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，短線走勢料有改善，可考慮18.5元吸納，反彈阻力20.75元，不跌穿17.2元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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