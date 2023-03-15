港交所 （0388） 早前宣布，自在2023年3月13日起，互聯互通股票標的範圍將進一步擴大，符合有關條件的在港主要上市外國公司股票將被納入港股通股票標的；深圳港股通名單納入32隻股份，當中包括歐舒丹（0973）。歐舒丹採用多品牌策略，以L’OCCITANE en Provence為核心品牌，隨著全球各國的經濟逐步走出疫情陰霾，就連內地已全面放寬放疫措施，各地的零售市道逐步回暖，料對集團影響正面。
截至2022年12月底止九個月，歐舒丹的匯報銷售淨額16億歐元，按報告匯率計算增長16.5%；可比銷售增長2.3%。單計2023財年第三季度，按報告匯率計算增長8%至7億歐元。亞太地區的銷售淨額在2023財年九個月為6.86億歐元，按報告匯率計算增長2.7%，按固定匯率計算則倒退0.6%；期內大部分國家錄得增長，惟中國和日本受到COVID -19疫情影響，故此出現倒退。期內，美洲銷售淨額4.92億歐元，增長75.1%（按報告匯率計算）或53.7%（按固定匯率計算），主要由Sol de Janeiro的增長加快，以及美國ELEMIS的強勁表現所推動。
2023財年九個月，L’OCCITANE en Provence的銷售淨額11.2億歐元，按報告匯率計算的增長3.1%，佔總收入的69.7%。期內，Sol de Janeiro的銷售淨額錄得顯著增長，按本地貨幣計算上升96%至1.59億歐元，而ELEMIS和其他分別上升5.3%和5.5%，至1.82億歐元和1.45億歐元。截至去年底，集團在零售渠道的門店有1,386間，按年減少129間。集團的線上渠道在2023財年九個月，按報告匯率計算錄得8.3%的增幅，至5億歐元，佔集團銷售額的比重為31.2%。
走勢上，自1月初起形成下降軌，昨日重上10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，短線走勢料有改善，可考慮18.5元吸納，反彈阻力20.75元，不跌穿17.2元續持有。
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