新秀麗毛利率擴張 具反彈空間

由於銷售淨額增加，集團上調產品價格，以緩和產品、貨運和關稅成本上升，以及促銷折扣減低所致，毛利率由2021年的 54.5%上升1.3個百分點至2022年度的 55.8%，而2019年的毛利率為55.4%，高0.4個百分點。以品牌劃分，新秀麗品牌去年收入按年增加55.7%至14.44億美元，Tumi上升29.1%至6.54億美元，American Tourister增52.6%至5.19億美元，而背包品牌Gregory升3.4%至6,140萬美元。

去年度，集團在北美洲、亞洲、歐洲和拉丁美洲的四大分區的銷售淨額均錄增長，當中亞洲區的銷售淨額上升43.9%，若撇除中國的銷售淨額，分區收入更增加68.5%。由於烏克蘭出現武裝衝突，集團在去年3月14日暫停在俄羅斯的所有商業活動，並在去年7月1日完成出售其俄羅斯業務。另外，自今年3月13日起，集團股份獲納入滬港通和深港通進行買賣，透過股票交易互聯互通機制有助擴大集團的投資者基礎。

走勢上，自2月中形成下降軌，昨日裂口高開重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮21.8元以下吸納，反彈阻力24.3元，不跌20元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份