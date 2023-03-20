太古地產增加派息 具吸引力

於去年12月底，集團應佔物業組合的總樓面面積約3,360萬平方呎，其中約有2,990萬平方呎是投資物業和酒店；在香港，集團應佔投資物業和酒店組合約1,370萬平方呎，主要包括甲級辦公樓、零售物業、酒店、服務式住宅和其他高尚住宅物業。去年度，本港零售物業組合的租金收入總額（扣除租金支援1.71億元）為21.69億元，按年增加1%；於去年底，除了太古廣場購物商場的租用率為99%，其餘本港零售物業組合均為100%。

去年度，本港辦公樓物業組合租金收入總額（扣除租金支援3,400萬元）為55.95億元，按年下跌3%；於去年底，本港辦公樓物業組合的租用率為91%，撇除在2022年9月落成的太古坊二座，辦公樓物業組合的租用率為96%。集團自宣佈1,000億元投資計劃後，各團隊隨即推展相關工作，已計劃分配300億元用以拓展本港的物業組合，進一步擴建太古坊和太古廣場，並預留500億元積極發展內地市場。

走勢上，目前失守10天、20天和50天線，STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距擴闊，宜候低20元以下吸納，反彈阻力23.35元，不跌穿18.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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