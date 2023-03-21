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專家觀點>金利豐證券

遊戲行業前景見改善 網易料受惠

國家新聞出版署公佈今年3月份進口網絡遊戲審批信息，共27款遊戲獲批，當中獲批遊戲版號包括騰訊 （0700） 、網易 （9999） 、嗶哩嗶哩 （9626） 和心動網絡 （2400）等。不過，3月批出的版號較今年的1月和2月有所下降，惟預期版號發放的頻率和數量已趨向穩定。另外，內地官媒早前發表文章指出，中國遊戲產業逐步告別「野蠻生長」，應進一步正視遊戲的科技價值，預料遊戲行業前景有望改善。

網易為全球大型移動遊戲公司，在市場具有一定競爭力，是次獲批遊戲版號為《勁舞團：全民排隊》。集團繼續豐富遊戲開發的產品線，即將推出《大話西遊：歸來》、手機遊戲《逆水寒》計劃今年上半年推出，並將在海外市場推出《哈利波特：魔法覺醒》。另外，休閒競技手遊《蛋仔派對》表現優於預期，在內地市場的收入和用戶數增長強勁，成為網易遊戲有史以來日活躍用戶數最高的遊戲。

去年第四季度，集團的收入254億元（人民幣，下同），按年增加4%，純利倒退30.6%至40億元；而非公認會計準則下歸屬於公司股東的持續經營淨利潤48億元，按年下跌27.1%。遊戲及相關增值服務淨收入增加1.6%至191億元，其中來自在線遊戲的淨收入佔遊戲及相關增值服務淨收入的91.8%；分部毛利率為 59.1%，上一季度和去年同期分別為 65%和 60.9%。2022年度，淨收入985億元，按年增加10%，其中遊戲及相關增值服務淨收入746億元，有道淨收入50億元，雲音樂淨收入90億元，而創新及其他業務淨收入為79億元。

走勢上，近日企穩10天、20天和250天線，STC%K線續走於%D線，MACD維持牛差距，可考慮130元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力148元，不跌穿120元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份