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海底撈重整門店 有助提升效益

海底撈（6862）在內地火鍋品牌中知名度位列前位，有望受惠於擴大內需消費。集團早前發盈喜，預期截至2022年12月31日止年度將扭虧為盈，錄得淨利潤不低於13億元（人民幣，下同），而2021年度為錄得淨虧損41.61億元。集團預期虧轉盈，主要由於根據「啄木鳥」計劃採取改進措施，令餐廳營運效率提高；以及自2022年6月以來，隨著新冠疫情的緩和，集團在內地和其他地區的餐廳經營表現明顯好轉；及iii)於註銷從公開市場及以要約收購方式回購的2026年票據時確認的收益約3.29億元。

集團預計去年度收入不低於346億元，較2021年度的411億元，按年減幅不超過15.8%，主要是由於2022年新冠疫情影響，導致內地地區若干餐廳停止營業，或暫停堂食服務，以及客流量減少；同時，因「啄木鳥計劃」2022年1月至8月期間門店數目，較2021年同期減少。集團將於本月30日（下週四）公佈去年年度業績，值得留意。

隨著內地已經放寬防疫政策，社交活動回復正常，市民更願意外出用餐，餐飲業最壞時候已過。海底撈集團過往曾經大肆擴張門店，在疫情期間開始執行分店重組計劃，包括關閉效益較低的門店，並計劃今年控制擴張新店網絡的步伐。集團在2019年和2020年新開768家和544家分店，但在2021年關閉約300家門店，提升營運效率；而2022年6月底，海底撈門店縮減至1,435間，其中於內地有1,310間。

走勢上，近日企穩100天線，STC%K線回升至接近%D線，MACD熊差距收窄，可考慮20元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力24元阻力，不跌穿18.7元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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