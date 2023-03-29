去年度，集團的營運收入9,373億元，按年增加11.5%；其中，通信服務收入增加8.1%至8,121億元。期內，得益於5G應用、移動雲、數字內容、智慧家庭等業務的快速拓展，數字化轉型收入2,076億元，按年上升30.3%，佔通信服務收入比達到25.6%；其中，移動雲收入增加108.1%至503億元。期內，EBITDA按年增加5.8%至3,292億元；EBITDA佔通信服務收入比為40.5%，純利上升8%至1,255億元。集團移動業務的每月每戶平均收入（ARPU，Average Revenue Per User）按年增加0.4%至49元。

集團去年的資本開支為1,852億元，並預計今年為1,832億元，預期集團的投資高峰期已過。集團的經營現金流穩定，去年底手持現金1,671億元，並有銀行存款1,023億元。集團建議派末期息每股2.21元（港元，下同），連同中期息2.2元，全年股息合計每股4.41元；以昨日收市價62元計，股息率7.1厘。集團去年全年派息率為67%，而今年以現金方式分配的利潤提升至當年純利的70%以上。

走勢上，近日失守10天和20天線，STC%K線續走低於是%D線，MACD熊差距擴闊，STC%K線續走低於%D線，宜候低60元以下吸納，若以大成交突破66.1元阻力，升勢有望持續，不跌穿57元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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