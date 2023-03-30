順豐同城受惠行業需求增

去年度，集團的同城配送服務的收入按年增加28.7%至65.48億元，其中面向商家的同城配送（即to B）的收入增加19.8%至46.5億元。至於面向消費者的同城配送（即to C）同城配送收入近19億元，按年增加57.3%；期內，年度活躍消費者規模持續擴大，截至去年12月底，年活躍消費者持續擴大至超過1,560萬人，按年上升47.5%。「最後一公里配送服務」的收入增加19.9%至36.8億元

集團先後與抖音及微信等平台達成合作，成為首批接入抖音「團購配送」的主要即時配送服務商，並持續深化與微信的合作接入微信生態。集團透過與順豐控股集團進行戰略合作，提供體化供應鏈解決方案。去年，集團與順豐控股集團一起服務的月結客戶帶來1.9億元的外部增量收入，按年上升 94.5%。2022年平台的年活躍騎手增加29.4%至超過78萬名。

隨著內地全面重啟經濟，社會消費回暖，有助支持即時配送服務的需求。順豐同城估值較同業美團（3690）為低，惟注意股份成交較為疏落。走勢上，自2月起股價橫行整固，STC%K線跌穿%D線，MACD維持熊差距，宜候低11.2元（港元，下同）吸納，反彈阻力13元，不跌穿10元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份