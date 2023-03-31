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專家觀點>金利豐證券

比亞迪企穩50天線 伺機跟進

今年內地乘用車銷售表現疲弱，而且汽車價格戰愈演愈烈，惟新能源汽車銷量保持強勁。中國乘聯會公布2月數據，新能源乘用車廠銷量50萬輛，按年上升6成，按月增加3成。比亞迪 （1211） 今年2月份銷量繼續排名第一，按月升27.6%至逾19萬輛，具行業領先優勢。

集團去年營業額4,240.6億元（人民幣，下同），按年增加96.2%，純利大幅增加4.5倍至166.2億元，符合早前盈喜預測的介乎160億至170億元。整體毛利率由2021年的13.02%，上升4.02個百分點至17.04%，主要是新能源汽車業務增加所致。去年度，汽車、汽車相關產品及其他產品銷售收入按年大增1.52倍至3,247億元，手機部件、組裝及其他產品銷售收入988億元，佔總收入的比重分別為76.57%和23.3% 。

今年2月份，比亞迪的新能源汽車銷售量19.37萬輛，按年上升1.19倍，產量增加1.28倍至20.3萬輛。今年首兩個月，集團的新能源汽車銷售量34.5萬輛，按年上升90.1%，產量增加97.6%至35.7萬輛。集團持續推出新車型，吸引不同客戶群。至於海外市場，開拓歐洲、亞太、美洲等多個地區，而集團全資投建的首個海外乘用車工廠亦在去年9月正式在泰國落地。

不過，內地的補貼政策去年底已經結束，而且近期行業價格競爭激烈，以及股神巴菲特的投資旗艦巴郡Berkshire Hathaway減持陰霾，或限制股價表現。走勢上，自3月中起止跌回升，近日重上10天線，STC%K線續高於%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮220元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力250元，不跌穿205元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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