中海油去年度純利倍增

去年度，集團的收入4,222億元（人民幣，下同），按年增加71.6%，純利大升1.02倍至1,417億元，主要由於集團持續增儲上產，提質降本增效，淨利潤在國際油價上漲的環境下創歷史新高。去年度，集團的實現油氣淨產6.24億桶油當量，再創歷史新高；其內，油氣銷售收入升58.9%至3,530億元，佔總收入的83.6%。去年作業費用總額316億元，按增加年12.8% ，主要是新油田投產產量上升，作業費用總額增加。集團桶油作業費上升3%至52.1元人民幣/桶油當量（7.74美元）。

集團今年目標淨產量將達到6.5億至6.6億桶油當量，較去年預計淨產量6.24億桶油當量有增長；估計到2024年淨產量將進一步增加至6.9億至7億桶油當量，2025年更達到7.3億至7.4億桶油當量。集團今年資本開支預算為1,000億至1,100億元。年內計劃投產9個新項目，儲量替代率將不低於130%。集團建議派發末期息每股0.75元（港元，下同），連同中期息0.7元，全年派息1.45元，派息比率為43%。

走勢上，目前重上各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，宜候低11.6元吸納，反彈阻力12.68元，升勢有望持續，不跌穿10.9元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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