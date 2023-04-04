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專家觀點>金利豐證券

中鐵重上各主要平均線 伺機跟進

國家統計局發布數據顯示，全年全國固定資產投資57.2萬億元（人民幣，下同），按年增長5.1%，較國內生產總值增速高出2.1個百分點。隨著內地重啓經濟，預期中央將推出更多財政政策支持投資，有助基建活動上馬。中鐵（390）收入主要來自基礎設施建設業務，以鐵路、公路以及市政工程建設為主，近年積極拓展其他範疇，發展水利水電、生態環保、清潔能源等。去年度，集團的收入1.15萬億元，按年增加7.6%，純利上升13.2%至312.76億元。整體毛利率由2021年的9.6%，下降0.2個百分點至9.4%。

2022年度，基礎設施建設業務的收入按年上升7%至1.02萬億元，佔總收入的80.2%，分部稅前利潤增加14.9%至392.86億元，分部毛利率按年持平為8.1%。去年度，集團實現新簽合同額30,323.9億元，按年上升11.1%；其中，境內業務實現新簽合同額增加10.5%至28,486.1億元，境外業務實現新簽合同額21.1%至1,837.8億元。另外，集團上月底公佈，中標18項重大工程，共約425.47億元，當中鐵路工程佔4項，包括如東經南通蘇州至湖州城際鐵路（南潯至長興段），中標金額約55億元。

至於房地產開發業務，去年度分部收入升5.4%至540.82億元，惟業績轉盈為虧，錄得稅前虧損14.51億元。於去年底，集團在北京、上海、廣州、深圳等城市持有待開發土地面積 2,024萬平方米，待開發規劃建築面積3,051萬平方米。集團擬派末期息每股0.2元，現價計股息率為4.3厘。

走勢上，週二呈「大陽燭」重上10天和20天線，突破早前的下降軌，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，宜候低4.95元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力5.6元，不跌穿4.6元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份