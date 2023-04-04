中鐵重上各主要平均線 伺機跟進

2022年度，基礎設施建設業務的收入按年上升7%至1.02萬億元，佔總收入的80.2%，分部稅前利潤增加14.9%至392.86億元，分部毛利率按年持平為8.1%。去年度，集團實現新簽合同額30,323.9億元，按年上升11.1%；其中，境內業務實現新簽合同額增加10.5%至28,486.1億元，境外業務實現新簽合同額21.1%至1,837.8億元。另外，集團上月底公佈，中標18項重大工程，共約425.47億元，當中鐵路工程佔4項，包括如東經南通蘇州至湖州城際鐵路（南潯至長興段），中標金額約55億元。

至於房地產開發業務，去年度分部收入升5.4%至540.82億元，惟業績轉盈為虧，錄得稅前虧損14.51億元。於去年底，集團在北京、上海、廣州、深圳等城市持有待開發土地面積 2,024萬平方米，待開發規劃建築面積3,051萬平方米。集團擬派末期息每股0.2元，現價計股息率為4.3厘。

走勢上，週二呈「大陽燭」重上10天和20天線，突破早前的下降軌，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，宜候低4.95元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力5.6元，不跌穿4.6元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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