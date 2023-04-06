蒙牛具行業優勢 伺機跟進

去年度，集團的液態奶收入按年增加2.3%至782.69億元，佔總收入的84.5%；其中，特侖蘇、蒙牛純牛奶、每日鮮語鮮牛奶保持強勁增長，低溫業務持續佔據市場領先地位。期內，冰淇淋的收入上升33.3%至56.52億元，收入佔比為6.1%，而奶粉產品的收入主要來自雅士利及貝拉米業務，期內分部收入則下跌22%至38.62億元。另外，集團補捉奶酪行業增長機會，拓展兒童奶酪棒、奶酪休閒零食、專業餐飲奶酪產品等，同時去年11月完成妙可藍多（滬：600882）要約收購，加強雙方合作，資源互補。

去年12月底，集團在全國共設有生產基地41個，並分別在印尼、澳洲和新西蘭設有生產基地2個、2個和1個，年產能合共為1,291萬噸，按年增加10.7%。去年度，集團的資本支出（扣除收購妙可藍多的現金流入12.04億元）減少58.2%至50.74億元。隨著內地復常，國民消費力增加，連同政策推動內需，以及今年供應鏈銷售節奏將回復正常，業務前景料改善。

走勢上，今年2月2日高見40.15元（港元，下同）以後遇阻回落，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，可考慮32.5元以下吸納，反彈阻力37元，不跌穿30元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份