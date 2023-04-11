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專家觀點>金利豐證券

中海油服短線跌勢有望喘穩

石油輸出國組織及盟友（OPEC+）早前宣布削減產量，支持國際油價造好。中海油田服務（2883）的主要業務為提供油田服務，2021年度集團收入356.59億元（人民幣，下同），按年上升22.1%，純利大升6.5倍至23.53億元，經營利潤增加76.7%至27.23億元。集團為內地最大的海上鑽井承包商，截至去年底共運營、管理62座鑽井平台（包括48座自升式鑽井平台、14座半潛式鑽井平台）等裝備。去年度，鑽井服務業務實現營業收入增加17.9%至103.34億元，佔總收入的29%。

期內，油田技術服務收入上升29.9% 至195.71億元，收入佔比為55%；主要是集團積極推動技術產業化發展需求，國內、海外均取得市場突破，主要業務線作業量保持增長、部分業務線高價值服務佔比上升。以從作業區域劃分，去年度中國海域和國際市場的收入均錄得雙位數字的增幅，內地收入增加19.5%至293.36億元，佔總收入的82.4%，主要收入來源；而來自海外的收入上升35.9%至62.75億元，佔比17.6%。

集團去年的資本性支出按年增加18.4%至40.79億元，而預計今年的資本性開支將大幅增加至93億元左右，主要用於裝備投資及更新改造、技術設備更新改造及技術研發投入和基地建設等。另外，由於中海油（883）今年目標淨產量將增加至6.5億至6.6億桶油當量，今年資本開支預算為1,000億至1,100億元，預期有望提升鑽探機的利用率，憧憬中海油服的訂單增加。

集團擬派末期息每股0.16元，按年增加6.7%，而2021年派0.15元，當中0.13元為慶祝上市20周年的特別派息；長遠派息基礎30%作綜合考慮。走勢上，3月27日跌至7.45元止跌回穩，近日重上10天和20天線，MACD牛差距擴闊，STC%K線續走高於%D線，可考慮8元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力9.3元，不跌穿7.45元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份