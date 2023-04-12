去年度，CK Hutchison Group Telecom的收益、EBITDA和EBIT，分別為832.89億元、321.92億元和128.3億元，分別按年下跌10%、25%和45%，主要由於2022年一次性項目的淨收入低於2021年、意大利業務表現較遜色，以及不利外幣兌換影響。另外，港口及相關服務收益總額441.41億元，以呈報貨幣計算，按年增加4%，EBITDA上升4%至158.5億元。至於零售業務，由於內地業務受防疫限制和封城而表現欠佳，分部收益總額和EBITDA分別為1,696.45億元和143.9億元，以呈報貨幣計算按年分別減少2%和11%。

集團的電訊業務不時傳出重組消息。上月底，市場傳出旗下意大利電訊業務Wind Tre ，擬轉售網絡部門六成股權予瑞典私募基金EQT。另外，近期有外電報道，集團旗下3英國與英國Vodafone的合併計劃在最後階段，有望在未來數周內落實。集團的整體財務狀況穩健，去年12月底，債務淨額1,331.9億元，債務淨額對總資本淨額比率降至16.7%。現價計，股息率5.7厘，市帳率為0.37倍，仍具有一定吸引力。

走勢上，目前處於上升軌，MACD牛差距擴大，STC%K線續走高於%D線，可考慮50元以下吸納，中線上望55.6元，不跌穿47.2元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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