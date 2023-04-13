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專家觀點>金利豐證券

太平洋航運重上20天線 伺機跟進

波羅的海乾散貨指數（BDI）跌穿1500點，惟航運股仍然普遍造好，其中太平洋航運（2343）升2.5%至3.25元。太平洋航運自有船隊現有115艘小靈便型乾散貨船及超靈便型乾散貨船，並合共營運約243艘自有及租賃貨船；平均船齡為12年。集團早前公佈2022年度的營業額32.82億美元，按年上升10.4%，稅息折舊及攤銷前溢利（EBITDA）增加5.1%至9.35億美元，毛利倒退約1%至7.32億美元，惟純利倒退16.9%至7.02億美元，淨溢利率由2021年的28%下降7個百分點至2022年的21%。

2022年度，集團核心業務錄得的小靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均淨收入，分別為23,430美元及28,120美元，合共產生7.47億美元的貢獻。今年全年，目前已訂約的31,320日小靈便型乾散貨船日數和24,480日超靈便型乾散貨船日數中，分別已就46%和68%的日數按日均租金12,490美元及13,310美元（淨值）訂約（已訂約日數不包括營運活動）。

去年度，集團錄得正經營業務產生的現金流，已承諾可動用流動資金為6.15億美元；去年底，借貸總額3.79億美元，現金淨額達6,530萬美元。集團擬派末期息每股17港仙和特別股息每股9港仙，連同中期息52港仙，合共派息78港仙，息比率達75%。

走勢上，昨日重上20天線，企穩各主要平均線之上，MACD熊差距收窄，STC%K線續走高於%D線，可考慮3.15元以下吸納，反彈阻力3.68元，不跌穿2.9元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份