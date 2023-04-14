葉氏化工整固後有望再上

集團塗料業務旗下品牌「紫荊花」、「駱駝」等具有一定知名度，去年度由於疫情影響建築塗料和工業塗料的業務拓展，塗料的銷售金額下跌20%至16.4億元，佔總收入的48.8%，惟降本、降費、改善產品結構等，帶動分部毛利率上升至23.9%，轉虧為盈，錄得溢利853萬元。至於油墨業務，分部銷售額下跌11%至13.4億元，而且由於拆洋紫荊油墨於深交所獨立上市申請，產生一次性的特殊費用，令分部盈利倒退80.1%至942萬元。不過，去年8月，洋紫荊油墨已向深交所申請撤回其創業板的上市申請。

集團仍持有謙信化工餘下的24%實際權益，但該溶劑業務已成為集團的聯營公司業務。去年度，特殊收益加上有效資金運用，集團借貸比率由2021年底的36.6%大幅下降至24.8%。集團擬派末股息每股5仙，以及特別息每股75仙，連同中期息10仙，全年股息每股90仙。走勢上，3月27日高見4元後「大陰燭」回落，期後窄幅整固，STC%K線略高於%D線，MACD熊差距收窄，宜候低3.6元以下吸納，反彈阻力4元，不跌穿3.4元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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