葉氏化工整固後有望再上

葉氏化工（0408）去年度向太盟（PAG）出售51%溶劑業務權益的交易，產生已終止經營溶劑業務非經常性收入11.8億元，以及其經營溢利2.3億元，帶動去年度純利12.2億元，較2021年的4.06億元大幅增加，並創歷史新高。不過，撇除一次性特殊收益和各項與其相關的調整數後，集團去年的基本盈利1.25億元，按年下降69%。去年度，受疫情和宏觀環境因素影響，對集團各業務造成不利影響，銷售額和銷售量（不計溶劑業務）分別為33.6億元和26.9萬噸，按年下跌16%和20%。
集團塗料業務旗下品牌「紫荊花」、「駱駝」等具有一定知名度，去年度由於疫情影響建築塗料和工業塗料的業務拓展，塗料的銷售金額下跌20%至16.4億元，佔總收入的48.8%，惟降本、降費、改善產品結構等，帶動分部毛利率上升至23.9%，轉虧為盈，錄得溢利853萬元。至於油墨業務，分部銷售額下跌11%至13.4億元，而且由於拆洋紫荊油墨於深交所獨立上市申請，產生一次性的特殊費用，令分部盈利倒退80.1%至942萬元。不過，去年8月，洋紫荊油墨已向深交所申請撤回其創業板的上市申請。
集團仍持有謙信化工餘下的24%實際權益，但該溶劑業務已成為集團的聯營公司業務。去年度，特殊收益加上有效資金運用，集團借貸比率由2021年底的36.6%大幅下降至24.8%。集團擬派末股息每股5仙，以及特別息每股75仙，連同中期息10仙，全年股息每股90仙。走勢上，3月27日高見4元後「大陰燭」回落，期後窄幅整固，STC%K線略高於%D線，MACD熊差距收窄，宜候低3.6元以下吸納，反彈阻力4元，不跌穿3.4元續持有。
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